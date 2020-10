Se esteve à espera até agora para inscrever a sua equipa na Liga Record, está na hora de tratar de tudo para se preparar para o arranque oficial do jogo interativo do nosso jornal na quarta jornada. É que a lista final está publicada na edição em papel de hoje, sexta-feira, e desde as 12 horas que está disponível online.





Entre reforços e jogadores que foram inscritos à última hora pelos diversos clubes, já poderá consultar todas as possíveis estrelas que vão ajudar na caça aos muitos prémios que adistribui. João Mário, Malang Sarr, Felipe Anderson, Todibo, Miguel Luís e Djalma são só algumas das caras novas. Prepare-se!Não perca tempo e inscreva AQUI a sua equipa!