Lista final disponível durante a madrugada de 6ª feira

Atenção concorrentes: a lista final de jogadores para a primeira metade da época vai ficar disponível no site durante a madrugada de sexta-feira. Esta época o mercado de verão não fecha a 31 de agosto mas sim no final do dia 1 de setembro. Como a 5.ª jornada começa no dia 2, é preciso tempo para as substituições de última hora.Nos anos anteriores o problema da falta de tempo não se colocou e, por isso, a lista ficava online ao meio-dia. Desta vez, para todos terem mais tempo, a lista vai ficar disponível durante a madrugada. Normalmente a Liga divulga a última atualização à 1 da manhã. Por isso, logo que a nossa equipa inserir esses últimos reforços a lista ficará disponível no site.Quando fizerem as alterações nesse dia os concorrentes devem ter em atenção um pormenor: os jogadores inscritos na Liga depois do meio-dia do dia 1 não podem ser utilizados nos jogos do dia 2, neste situação vão estar as 4 equipas que entram em campo a abrir a 5ª jornada: Benfica-Vizela e Estoril-Sporting.Em relação aos jogadores inscritos pelas restantes equipas esse problema já não se coloca pois jogam mais de 24 horas depois da inscrição dar entrada na Liga, por isso todos os craques de última hora podem alinhar nessa jornada.