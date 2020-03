Manafá a capitão garante triunfo a Fernando Barradinha

Fernando Barradinha está de volta aos prémios na Liga Record. O concorrente de Aljezur, Algarve, é um dos mais premiados do concurso e nesta 19ª ronda voltou a vencer um prémio semanal.

Num onze com sete portistas, o maior trunfo de Fernando Barradinha foi mesma a aposta no capitão. Nas dez equipas mais pontuadas da semana vários concorrentes utilizaram toda a defesa do FC Porto, mas só o vencedor apostou em Wilson Manafá para capitão. Essa opção acabou por valer a Fernando Barradinha 30 pontos com o lateral portista, pois dobrou a pontuação. Assim, a equipa Algarve-Aljezur 52 venceu com três pontos de avanço sobre o segundo.