Manuel Candeias ainda tem metas para atingir: «Ganhar as privadas»

Manuel Candeias, presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco deu mais uma prova de que percebe bem do assunto. Como treinador de sofá, o concorrente de 59 anos venceu o 1º prémio semanal da 28ª ronda da Liga Record e, apesar de já não estar a lutar pelos prémios finais, ainda tem metas por atingir.

"Neste momento o objetivo é vencer as duas ligas que tenho com amigos e tentar ficar o mais acima possível na classificação acumulada. Numa das ligas, que tem 60 jogadores, estou em primeiro e na outra em segundo, espero vencer as privadas", resume o concorrente.

A época está a terminar da melhor forma para Manuel Candeias mas teve de fazer muitas alterações. "Neste plantel, por exemplo, fiz uma aposta forte no Santa Santa Clara mas depois as coisas começaram a correr mal para eles e fui obrigado a fazer várias substituições. Felizmente resultaram", remata.