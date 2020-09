Manuel Fernandes já tem o Guia Record 2020/21: «Parece estar ainda mais completo»

Manuel Fernandes, antigo capitão de equipa e treinador do Sporting, considera que a edição 2020/21 do Guia Record é uma das melhores que teve oportunidade de folhear. "Espetáculo. Este ano, parece estar ainda mais completa do que nos anteriores", confessa o antigo avançado do clube de Alvalade, que tem o hábito de comprar a revista todos os anos. Para quê? Para mostrar às gerações mais jovens tudo aquilo que conquistou, quer no Sporting quer na Seleção Nacional. "É giro ver as vezes que joguei por Portugal ou os resultados que consegui em determinados jogos pela CUF. Às vezes não me lembro, mas aparece tudo ali", assegura o agora comentador desportivo, de 69 anos, que não costuma apostar na Liga Record, embora tenha na família quem não passe sem fazer as suas apostas. "O meu cunhado é que joga com o meu sobrinho. Eu, por acaso, não", atira o segundo melhor marcador da história dos leões.