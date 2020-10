Manuel Machado com equilíbrio de olho no topo

Pela segunda época consecutiva, Manuel Machado aceitou o convite para fazer a sua equipa na Liga Record e, se no ano passado, o treinador do Berço apontou as escolhas para figurar num posto europeu, desta vez o onze, com sete clubes representados, pode chegar um pouco mais além… “É uma equipa de nível médio/alto capaz de jogar com processos equilibrados e lutar por uma posição nos três, quatro primeiros lugares do nosso campeonato”, perspetiva. Palavra de professor deve ser tida muito em conta, claro está.

O herói da primeira vitória de sempre do Marítimo em casa do FC Porto para o campeonato fecha a baliza a sete chaves. Amir é o guarda-redes eleito pelo técnico, de 64 anos, sendo que o internacional iraniano tem razões para se sentir protegido com o quarteto defensivo que alinhará diante de si.

Desde logo, tem em Zainadine um colega de equipa com quem está habituado a jogar. Ao lado do internacional moçambicano, o ‘xerife’ Aderllan Santos (Rio Ave) fortalece ainda mais o centro da defesa em poderio físico e imponência no jogo aéreo. Ricardo Esgaio (Sp. Braga) e Grimaldo (Benfica) dão andamento diferenciado às laterais, mas sem esquecer o equilíbrio apregoado por Manuel Machado.

Por falar em equilíbrio, seria essa a função de Mikel Agu (V. Guimarães) à frente da defesa, soltando a imaginação de Angel Gomes (Boavista) e Francisco Geraldes (Rio Ave) na ligação ao ataque.

As alas ofensivas seriam encarnadas, que é como quem diz com Pizzi aberto à direita (importante a jogar mais por dentro e a auxiliar o meio-campo) e Everton à esquerda. Já no centro do sector ofensivo, Marega (FC Porto) faria da sua força uma mais-valia para criar problemas nas estruturas contrárias.

Para que não haja mal entendidos, claro que esta equipa na Liga Record seria um 4x4x2 devido à designação de Pizzi como médio, mas não vamos contra as ordens do míster Machado!