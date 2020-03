Manuel Monteiro: «Participo desde o início!»

Manuel Monteiro é um daqueles concorrentes fiéis na Liga Record. Este treinador de sofá joga desde a primeira edição e ainda se lembra de quando era preciso fazer as substituições pelo telefone. Mas a verdade é que nunca tinha conquistado um prémio semanal, algo que aconteceu finalmente na 24ª jornada do campeonato. "Só tinha ganho uns prémios distritais. É uma grande notícia que me está a dar!", começou por contar, à conversa com o nosso jornal.

A chave foi a aposta no Sporting, com dez leões no onze e Rúben Amorim como treinador. "Sou sportinguista ferrenho. Mas eles não estão bem, por isso não posso jogar só com o coração. Tenho três equipas para o prémio final: de Benfica, FC Porto e Sp. Braga. Para o prémio semanal uma é do Sporting", conta, aos 53 anos, com a receita para que os leões voltem ao bom caminho: "Pode dar a volta se contratar jogadores pelo preço que pagou pelo treinador. Para fazer frente a Benfica e FC Porto é preciso jogadores mesmo de qualidade, se não Rúben Amorim vai ser mais um no cemitério de treinadores."