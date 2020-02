Marco Fonseca ganha de branco

Marco Fonseca é o vencedor do prémio semanal da 16ª ronda da Liga Record 2019/20. O treinador de bancada de Lisboa entrou em campo só com jogadores do Vitória de Guimarães e somou 99 pontos, uma das melhores pontuações da época. Marco Fonseca e outros três concorrentes que terminaram no ‘Top 10’ da jornada apostaram tudo no branco do Vitória, alinhando só com jogadores dos vimaranenses. A vantagem do vencedor resultou de ter colocado Bruno Duarte como capitão, duplicando o total do avançado para 20 pontos. Graças a esta aposta, o concorrente de Lisboa vai receber um vale de 250 euros do Rádio Popular, mais 100 do que o 2º da tabela.