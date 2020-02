Marco Fonseca: «Sou o Leonardo Jardim»

Marco Fonseca venceu o Prémio Semanal da Liga Record, algo que acontece pela terceira vez, além de alguns 2.os prémios, mas este foi especial pois fez uma aposta de risco. Acertou em cheio, ganhou e agora responde aos amigos do bairro, em Lisboa, pela alcunha que lhe deram. "Sou o Leonardo Jardim da Graça, dizem eles na brincadeira. Pois bem, agora mostrei que sou mesmo bom treinador como o Leonardo Jardim", diz com uma gargalhada.

Brincadeiras à parte, o concorrente de 33 anos explica a tática que valeu o prémio semanal. "Neste plantel tenho jogadores do Benfica, do FC Porto e do Vitória. Como havia o clássico, que é sempre um jogo de risco em termos de Liga Record, retirei todos os jogadores dos dois clubes e fiz o onze só com os do Vitória. Acreditei que iam vencer a Famalicão, até porque o treinador ia mudar a equipa para a Taça de Portugal, mas nunca pensei num 7-0."

Benfiquista, Marco Fonseca ficou, naturalmente, desiludido com o resultado do clássico, mas continua a acreditar no título: "Ganhar no Dragão era difícil, mas acho que mesmo com a derrota o Benfica será campeão."