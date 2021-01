Marco Fonseca, vencedor da semana na Liga Record: «Um abraço para o Beto»

"Envie um abraço para o Beto, diga que eu agradeço." Foi assim que Marco Fonseca, vencedor do 1º prémio semanal da 9ª ronda do concurso, comentou mais uma vitória na Liga Record.

O concorrente de Lisboa revelou-nos o segredo para este triunfo. "Tenho o Beto referenciado porque alguns amigos são da claque do Olímpico do Montijo e já me tinham falado dele. Estive a ver e confirmei que a percentagem de concorrentes que têm o avançado do Portimonense nos plantéis é muito baixa e, acredito, com o Beto a capitão devem ser poucos. Por isso, numa jornada em que ele brilhasse, eu ficaria sempre com pontuação alta", explicou.

Marco Fonseca já conquistou vários prémios no nosso concurso. "O meu sogro até diz que ando a mobilar a casa com os eletrodomésticos que ganho na Liga Record", contou, bem humorado, garantindo não saber ao certo quantos prémios já ganhou: "Não sei. Ganhei muitos semanais, alguns deles de primeiro lugar, tem corrido bem." E na despedida, uma provocação aos amigos que também participam no nosso concurso: "Já lhes disse que sou o Bielsa do Bairro Alto."