Se marcar três golos num jogo é difícil, imaginem fazer um hat trick em 8 minutos. Foi essa a proeza conseguida por Mario González na vitória do Tondela (3-2) em casa do Moreirense. O avançado marcou o primeiro ao minuto 3, bisou aos 9 e fechou a conta aos 13’. Com 24 pontos foi o melhor da ronda.