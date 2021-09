Marisa Barbosa é a vencedora da semana: «Fez furor cá em casa!»

A competir com apenas uma equipa e pela primeira vez na Liga Record, Marisa Barbosa, de 43 anos, perdeu pouco tempo para mostrar que sabe como ganhar. É que esta treinadora de sofá, que orienta a equipa com a amiga Marta Pereira, deu uma autêntica lição... lá em casa! Basta ver que o marido participa no jogo interativo do nosso jornal há muito tempo e nunca tinha conseguido esta honra.





"Fez furor cá em casa! É a primeira vez que participo na Liga Record. O meu marido ganhou uma vez um terceiro prémio e ele joga há uns 8 anos. E só tenho uma equipa. Por isso é que o nome da minha equipa é o Improvável United FC! Sou eu e uma colega minha que fazemos a equipa. Vamos marcar a diferença!", disse a

E quando é que percebeu que ia ganhar? "Estivemos a fazer as contas e percebi que tinha uma pontuação alta. Entretanto cheguei a casa, o meu marido e o meu sobrinho perguntaram e nem acreditaram", destacou a concorrente de Vila Nova de Gaia, afirmando que Pote vai ser uma peça importante, embora confie que o ‘seu’ FC Porto vai ser campeão.