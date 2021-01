Miguel Pinto: «Ganhei ao fim de 26 anos»

A persistência foi tanta que o prémio, literalmente, acabou por aparecer. Miguel Pinto foi o grande vencedor da semana na Liga Record, depois de ter apostado numa equipa composta por jogadores do Paços de Ferreira e Pedro Porro.

"Ao fim de 26 anos, finalmente ganhei! Neste momento estou com 31 equipas. Tenho uma que é a base do Paços de Ferreira e acrescento alguns jogadores dos grandes. Como esta semana achei que o Paços ia surpreender o Marítimo, meti a capitão o Bruno Costa e apostei no Porro, porque estava bem. Pensei que podia haver ali uma surpresa", explicou-nos este adepto do FC Porto, que acabou por festejar um golo... do Sporting. "É verdade! Pensei que a equipa do Paços já tinha feito uma boa pontuação e com aquele golo do Porro podia dar para algo mais", destacou.

Certo é que confia no título dos ‘seus’ dragões: "Apesar de o Sporting estar bem, acho que aquela juventude vai ceder mais para a frente ."