MVP da Liga Record 'mora' no Estádio da Luz

Com o campeonato terminado, caiu o pano também na Liga Record. É, por isso, hora de rescaldos e começamos por revelar o top 10 de jogadores nesta edição do jogo interativo do nosso jornal, com destaque para o facto de cinco dos dez primeiros não representarem os três grandes. E a verdade é que o MVP 'mora' no Estádio da Luz e não no campeão FC Porto.





Falamos de Pizzi, que mostrou ser o jogador mais valioso da Liga, com 139 pontos, à frente da também águia Vinícius, que somou 133. Já no terceiro lugar surge Paulinho, avançado do Sp. Braga, que contabilizou 127 pontos, mais três do que Ricardo Horta, companheiro de equipa nos guerreiros do Minho.Pizzi (Benfica) - Médio - 139 pontosVinícius (Benfica) - Avançado - 133 pontosPaulinho (Sp. Braga) - Avançado - 127 pontosRicardo Horta (Sp. Braga) - Avançado - 124 pontosOtávio (FC Porto) - Médio - 121 pontosAlex Telles (FC Porto) - Defesa - 111 pontosPedro Gonçalves (Famalicão) - Médio - 111 pontosMehdi Taremi (Rio Ave) - Avançado - 110 pontosRúben Dias (Benfica) - Defesa - 109 pontosKraev (Gil Vicente) - Médio - 102 pontos