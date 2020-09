MVP da primeira jornada mora no Bessa

A Liga Record tem o período experimental nas três primeiras jornadas, mas olhamos para o que aconteceu na ronda inaugural, com destaque para os mais pontuados. Afinal de contas, é bom começar a afinar a estratégia para atacar a nova edição do jogo interativo do nosso jornal. A estrela da jornada foi Sauer, médio do Boavista que bisou no empate (3-3) com o Nacional.





O pódio é fechado com Waldschmidt (Benfica) e Thiago Santana (Santa Clara), avançados que também bisaram e tiveram peso decisivo para levar as respetivas equipas à vitória no pontapé de saída do campeonato português.Sauer (Boavista) - Médio - 15 pontosWaldschmidt (Benfica) - Avançado - 9 pontosThiago Santana (Santa Clara) - Avançado - 9 pontosAlex Telles (FC Porto) - Defesa - 8 pontosCafú Phete (Belenenses SAD) - Médio - 7 pontosEverton (Benfica) - Avançado - 7 pontosGrimaldo (Benfica) - Defesa - 7 pontosRafa (Benfica) - Avançado - 7 pontosSérgio Oliveira (FC Porto) - Médio - 7 pontosPedro Nuno (Moreirense) - Médio - 7 pontos