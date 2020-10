Novas caras passam a 'jogar' mesmo depois do arranque da Liga Record

A Liga Record arranca oficialmente este sábado, com o pontapé de saída da quarta jornada da Liga NOS. Nas outras edições, a lista de jogadores nessa data não teria qualquer adição até à reabertura do mercado no inverno, mas esta época traz uma novidade nesse sentido para que os plantéis estejam sempre o mais próximo possível da realidade.





Nesse sentido, jogadores que assinem a custo zero nesta altura ou que subam, eventualmente, da equipa B ou de sub-23, e passem a ser opção nas respetivas formações principais, serão adicionados e vão estar disponíveis para os treinadores da. Além disso, como é natural, quem sai deixa de ser utilizável.Para que se perceba, basta lembrar o caso de Silvestre Varela, por exemplo, na época passada, que assinou pelo Belenenses SAD já com a temporada a decorrer, sendo que só se tornou opção no jogo interativo do nosso jornal na atualização do mercado de inverno. Desta forma, afica sempre o mais atualizada possível.