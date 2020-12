Nuno Soares, vencedor da semana na Liga Record: «Apostar nos semanais»

Nuno Soares venceu o prémio semanal da 6ª ronda da Liga Record e vai receber um vale de 250€ da RP. O concorrente de Lisboa é benfiquista, mas ganhou com um onze sem jogadores dos encarnados.





"Jogo com uma equipa por cada clube da Liga, esta é a do V. Guimarães. Uso toda a defesa dessa equipa, mais alguns jogadores; o que muda são os avançados. Quando essa equipa não sofre golos, e se bate certo ter o Jogador da Semana como capitão, fico com boa pontuação. É a estratégia de muitos concorrentes", resume Nuno Soares.

"Já jogo há muitos anos, desde que as substituições eram feitas por telefonema", recorda. Em relação à tabela acumulada, Nuno Soares está longe do topo. "Não tenho nenhuma bem classificada, vou apostar nos semanais", remata.