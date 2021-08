Octávio Machado aposta forte nos médios

Uma equipa com muitos jovens e uma aposta forte nos homens do meio-campo. Foi esta a receita de Octávio Machado para formar um onze que, segundo o antigo treinador do FC Porto e do Sporting, daria cartas na Liga Record.

"Vou ter de ter atenção para não exceder o orçamento. Na baliza entra o Diogo Costa. Na defesa o Nuno Mendes e os restantes têm de ser mais baratos, para apostar forte no meio-campo. Vai o Sacko na direita e e o Tomás Ribeiro no centro", começou por escolher.

"No trio do meio-campo nem vou olhar para os preços: Palhinha, João Mário e Matheus Nunes. Quanto somam estes três? 14 milhões? Ok... Na frente vou apostar num trio com futuro. Gonçalo Ramos no meio, Markus Edwards na esquerda e o miúdo do Estoril na direita, o Chiquinho", rematou Octávio, que gastou 27 milhões.