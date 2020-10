Olhos postos no carro

Quem já foi 2º classificado na Liga Record só pode ter uma aspiração: ser campeão. É esse o pensamento de Paulo Monteiro, vencedor da primeira ronda e já com currículo no concurso.

"Na época passada só ganhei um prémio semanal mas há três anos fiquei em 2º na classificação final, ganhei uma mota com que ainda ando, um excelente prémio. Depois disso só há o topo. É difícil mas quero lutar pelo carro", projeta o vencedor.

Sobre o triunfo na primeira ronda desta época, Paulo Monteiro foi surpreendido. "Contava fazer uma boa pontuação, por ter a defesa do Benfica, mas não esperava ganhar. Até sou sportinguista mas esta defesa benfiquista é muito forte, vai sofrer poucos golos", explica. No entanto, decisivo foi Ryan Gauld, do Farense, único jogador diferente em relação ao onze do 2º classificado.

Em jogo com 16 equipas, Paulo Monteiro espera manter-se na luta pelo pódio: "O objetivo é lutar pelos prémios finais. E desejo que a Liga não seja novamente interrompida pela pandemia, era bom sinal."