Orçamento resolve rumo ao prémio

O grande vencedor da 7ª ronda da Liga Record apenas foi encontrado através do... orçamento. Os dois melhores da semana tiveram os mesmos 88 pontos, mas o onze de Ricardo Ferreira custou 14,75 milhões, menos três do que o de Hélder Martins, que ficou perto de conquistar o 1º prémio.

Na verdade, a aposta dos dois treinadores foi quase igual, com o campeão da semana a ter uma formação 100 por cento do V. Guimarães, com Quaresma como capitão.

O segundo classificado preferiu André André, Sérgio Oliveira (único não Vitória) e Bruno Duarte a Miguel Luís, André Almeida e Estupiñán, algo que fez a diferença. Opções valiosas de Ricardo Ferreira!