Orçamento vale vitória a Varela

Carlos Varela é o vencedor do prémio semanal da 11ª ronda da Liga Record 2019/20. O concorrente de Portimão somou 94 pontos com a equipa Calhaus Clube G, mas precisou do desempate para ficar no primeiro lugar da tabela. Acabou por ser o vencedor graças ao orçamento mais baixo na construção do plantel. Carlos Varela gastou 36,45 milhões na escolha dos 23 jogadores enquanto Sérgio Rodrigues, de Perime, Braga, utilizou 38,7 dos 40 milhões de euros permitidos.

Para chegar aos 94 pontos, o concorrente algarvio apostou fortemente no Sp. Braga, com oito jogadores e nem a nota negativa (-1) do médio João Novais lhe retirou o triunfo nesta jornada.