Paulinho, avançado do Sp. Braga, é o Jogador da Semana da 27ª ronda da Liga Record, 31ª jornada da 1ª Liga. O avançado fez uma exibição de sonho na goleada dos minhotos (5-1) no terreno do P. Ferreira.





Paulinho fez o primeiro hat trick no campeonato e ainda uma assistência para o golo de R. Horta.