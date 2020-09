Paulo Futre já tem o Guia Record 2020/21: «É com ele que acompanho as primeiras novidades da época»

"Nunca dispenso o Guia do Record, é com ele que acompanho as primeiras novidades da época." A frase é de Paulo Futre, um nome que dispensa apresentações para os adeptos do futebol português, pois foi um dos melhores intérpretes da nossa história.





Além de ter jogado com as camisolas dos três crónicos candidatos ao título, Paulo Futre foi também muitas vezes internacional. "Vejo os plantéis da nossa Liga, para conhecer melhor os reforços, e o calendário de jogos, procuro logo as jornadas com os mais escaldantes, os clássicos e os dérbis. Também gosto de ver a parte da Seleção Nacional, pois encontro nomes de muitos dos meus antigos companheiros de equipa", resume Futre.

Além do futebol português, o craque procura também as informações sobre a Liga espanhola, campeonato no qual espalhou magia pelo Atlético Madrid.