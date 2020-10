Paulo Futre vestiu a pele de treinador e fez um onze para a Liga Record

Jogador, diretor desportivo e comentador. Paulo Futre fez quase tudo no futebol, faltou-lhe apenas ser treinador, mas essa tarefa também não o assusta, como provou, uma vez mais, ao formar uma equipa para a nossa Liga Record. O internacional português formou um onze que é uma mistura explosiva de miúdos e veteranos e conseguiu até colocar um jogador com fortes ligações ao Atlético Madrid, clube no qual passou mais anos.

"Quanto posso gastar? 34 milhões? OK, então vou ter de escolher alguns craques que não jogam nos grandes, posso escolher já um: dos médios, Sthepen Eustáquio, o miúdo do Paços, gosto muito", começa por explicar.

Bom, é melhor voltar um pouco atrás, no terreno de jogo e nas escolhas, para ser mais fácil organizar o onze. Para a baliza, Paulo Futre nem hesita: "Escolho o Adán, claro, para o onze ter alguma ligação ao meu Atlético Madrid. Um bom guarda-redes que o Sporting contratou."

A escolha do espanhol deu o mote para a seleção de outros leões. "Na defesa vou já pôr mais dois jogadores do Sporting. Dois miúdos que são craques: Eduardo Quaresma e Nuno Tavares", escolhe, antes de fechar o quarteto com duas doses de experiência: "Agora o lateral-direito e o outro central têm de ser mais ‘batidos’. Pode ser o Ricardo Esgaio e o Otamendi."

No meio-campo, além do já escolhido Eustáquio, Paulo Futre fez mais uma mistura explosiva, juntando a experiência do dragão Sérgio Oliveira e a irreverência do boavisteiro Angel Gomes: "Esse menino não engana, tem magia nos pés."

O trio no ataque foi o mais fácil de escolher. "Pode entrar o Thiago Santana, do Santa Clara, que começou a época com o pé quente... Espera, prefiro o Evanilson, que veio agora para o FC Porto. Vi jogos dele muito bons no Fluminense. Faltam os extremos. Só tenho um benfiquista até agora, certo? Entra o Everton. No outro lado o Quaresma. Grande equipa esta!"