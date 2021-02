Paulo Reis: «Feddal a capitão deu grande ajuda»

Paulo Reis é um exemplo de que nunca se deve desistir. O concorrente de Setúbal participa na Liga Record há 26 anos e nunca tinha ganho nenhum prémio, mas esta semana festejou finalmente ao ser o mais pontuado da ronda 17. "Jogo desde a primeira edição, quando ainda se faziam as substituições por telefone, dizendo o código do jogador. Nessa altura dava muito mais trabalho, agora é bem mais fácil jogar", começa por recordar Paulo Reis.

Em 26 anos nem um prémio semanal conseguiu, algo que o adepto do V. Setúbal explica pela forma como participa. "A verdade é que não jogo para os semanais. Estou com 15 equipas e aposto tudo nos prémios finais. Costumo andar sempre no grupo da frente na classificação acumulada e na época passada terminei mesmo no 8º lugar", revela.

Nesta jornada, fez 85 pontos e ganhou, numa vitória sem grandes segredos. "Nesta equipa tinha os defesas todos do Sporting, mas nem costumo apostar em todos os defesas da mesma equipa. O Feddal a capitão deu uma grande ajuda, foram 30 pontos. Já o tinha na semana anterior, ele está a jogar bem e agora bateu certo", remata o vencedor.