Record - Foi o único concorrente da Liga Record a vencer três vezes o concurso. Qual das conquistas foi a mais complicada?



Pedro Martins - A última vitória no concurso foi a mais difícil, sem dúvida. Quando ganhei as segunda e terceira edições penso que, nessa altura, tinha uma vantagem sobre a maioria dos concorrentes. Já jogava na Liga Fantástica, a Marca, e também numa inglesa. Ou seja, estava familiarizado com a dinâmica do concurso. Depois, claro, muitos outros concorrentes foram também percebendo a melhor maneira de jogar e ficou mais complicado. A última, há dois anos, foi a mais difícil e também aquela em que venci com menor vantagem.





Pedro Martins - Vamos ver se me lembro das primeiras, já foram no século passado. Nessas duas vitórias foram o Jardel, avançado, o Abílio, do Sangueiros, e o Putnik, do Chaves. Esses três jogadores deram-me muitos pontos. No último título, os mais influentes foram os da dupla atacante, Jonas e Bas Dost, pontuavam sempre bem.Pedro Martins - Sim, há uma característica comum nos anos em que venci: o Benfica estar em baixo. Como aposto em jogadores de todas as equipas, não me foco apenas num plantel, nos anos em que o Benfica está mais forte torna-se mais difícil a Liga Record porque a maioria dos adeptos são benfiquistas e apostam nos jogadores do clube. Quando não estão tão bem eu pontuo melhor.Pedro Martins - Claro. Estou com duas equipas mas esta época não está a correr muito bem.Pedro Martins - A escolha inicial não foi a mais acertada. Apostei mais nos avançados e esta época os defesas estão a pontuar melhor. Estou nos 1.000 primeiros mas vai ser difícil chegar ao topo nas 10 jornadas que faltam.