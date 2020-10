Pedro Tim23 vira treinador de topo

Pedro Timóteo, conhecido no universo online como Pedro Tim23, é um dos mais populares youtubers do País e já faz parte da família do Record Gaming há vários anos. Habituado a formar equipas nos simuladores FIFA e Pro Evolution Soccer, raramente resiste a participar na Liga Record e voltou a juntar-se a nós para mais uma temporada. E a verdade é que este ‘míster’ nem teve de usar todo o orçamento disponível – 34 milhões – para desenhar um onze capaz de colocar todos em sentido!

Tal e qual um profissional, Pedro Tim23 fez questão de justificar individualmente cada escolha, a começar pela baliza, onde mostra confiança em Luís Maximiano. “Vejo um potencial futuro guarda-redes da Seleção Nacional”, aponta o youtuber, que aposta numa tradicional defesa a quatro. “Sacko está no top 3 de melhores defesas-direitos da nossa Liga. É bastante rápido e gosto de velocidade nas laterais defensivas. Nuno Mendes é jovem mas com muito potencial também. Pepe é para dar experiência e não o podia deixar de fora. Eduardo Quaresma também não tenho dúvidas de que vai chegar longe”, resume.

Avançamos para o meio-campo, onde o youtuber aposta no “mágico” Daniel Bragança, em Weigl, “o jogador com maior número de passes mais bonitos da Liga”, e outras duas peças: “É um amor incondicional pelo talento de Taarabt. E é um privilégio ter um jogador do tipo de Angel Gomes no nosso campeonato. Diferenciado, não tenho dúvidas de que será ainda mais craque.”

No ataque, Pedro Tim23 fecha a equipa com dois jogadores do Benfica. “Everton é dos melhores jogadores da nossa Liga. A par de Neymar, o melhor extremo-esquerdo brasileiro”, aponta, antes de eleger outro jovem, tal como é apanágio deste youtuber que tem olho apurado na hora de eleger craques com muito futuro. “Gonçalo Ramos já provou que é um goleador!”, remata. Contas feitas, 30 milhões gastos pelo nosso especialista!



O 'onze' de Pedro Tim23



Guarda-redes: Luís Maximiano (Sporting);



Defesas: Sacko (V. Guimarães), Eduardo Quaresma (Sporting), Pepe (FC Porto) e Nuno Mendes (Sporting);



Médios: Weigl (Benfica), Daniel Bragança (Sporting), Adel Taarabt (Benfica) e Ángel Gomes (Boavista);



Avançados: Gonçalo Ramos (Benfica) e Everton (Benfica).