Pote é a nova jóia na coroa dos leões

Na hora de desenhar a estratégia para atacar a Liga Record, olhar para os três grandes é um hábito de muitos treinadores de sofá. Por isso mesmo, continuamos a viagem pelos reforços de Benfica, FC Porto e Sporting, parando agora nos leões, que garantiram várias peças que se podem revelar importantes.





Nota de destaque desde logo para Pote, uma das revelações da temporada passada. O médio do Famalicão fica com o passe avaliado em 6 milhões de euros, enquanto Nuno Santos custa 4,5 milhões. No sector mais recuado, Adán está nos 3,5 milhões, tal como Feddal, enquanto Porro fecha o top 5 com 3 milhões de 'cláusula'.Pote - Médio - 6 milhõesNuno Santos - Avançado - 4,5 milhõesAdán - Guarda-redes - 3,5 milhõesFeddal - Defesa - 3,5 milhõesPorro - Defesa - 3 milhões