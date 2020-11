Pote e companhia garantem vitória a Edgar Gomes

Uma aposta forte nos jogadores do Sporting permitiu ao benfiquista Edgar Gomes conquistar a vitória na 3ª ronda da Liga Record 2020/21. O concorrente residente em Barrô, Aveiro, entrou em campo com oito leões e colocou a braçadeira de capitão em Pote, opção que lhe rendeu 32 pontos, pois o médio foi o ‘Jogador da Semana’.

Edgar Gomes acabou a ronda com 98 pontos, apenas mais um do que o madeirense Laureano Sousa, que também utilizou Pote como capitão mas formou o onze à base de jogadores do Boavista, também bem pontuados nesta ronda.

João Figueiredo lidera a classificação acumulada mas com apenas um ponto de vantagem sobre Jorge Rabaça.