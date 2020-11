Pote não dá hipóteses à concorrência na Liga Record

Até podemos tentar fazer algum mistério sobre o jogador mais pontuado na baliza, na defesa e no ataque. No entanto, nem vale a pena estar com rodeios quando chegamos ao meio-campo, uma vez que Pote não tem dado hipóteses à concorrência. O médio do Sporting tem sido o MVP da jornada de forma recorrente e revelou-se uma aposta certa, mas há outros nomes a surpreender.





Pote (Sporting) - 50 pontosSérgio Oliveira (FC Porto) - 22 pontosRyan Gauld (Farense) - 19 pontosStephen Eustáquio (P. Ferreira) - 19 pontosAndré Castro (Sp. Braga) - 17 pontosDener (Portimonense) - 16 pontosPalhinha (Sporting) - 16 pontosRafael Barbosa (Tondela) - 16 pontosJoão Mário (Sporting) - 15 pontosRochinha (V. Guimarães) - 15 pontos