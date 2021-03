Prémio pintado de vermelho para José Francisco Martins

José Francisco Martins, um treinador já experiente na Liga Record, foi o grande vencedor do prémio semanal, ao somar 78 pontos numa equipa com um orçamento de 21,6 milhões de euros. O técnico de sofá fez uma aposta clara no... vermelho, uma vez que escolheu sete jogadores do Santa Clara – Daniel Ramos também foi a opção como treinador –, dois do Benfica e ainda um do Sp. Braga.

João Pedro, do Tondela, foi o único ‘intruso’, mas também teve um papel importante para construir a pontuação que valeu a conquista a José Francisco Martins. A diferença para a concorrência direta foi de apenas três pontos.