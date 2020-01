Prémio semanal para Santarém

Uma equipa formada por jogadores de seis clubes diferentes e com Bruno Lage no banco valeu a Sancho Veloso a vitória no prémio semanal da 12ª ronda da Liga Record, correspondente à 16ª jornada da Liga NOS.

O treinador de bancada terminou a ronda com 91 pontos com a equipa Mister Veloso e vai receber um vale RP no valor de 250 euros. A três pontos do vencedor ficou Sérgio Fernandes, de Gândara dos Olivais, Leiria, com a equipa Klyta & Jôjô 11 VSC, um onze com cinco jogadores do Vitória. A completar o pódio, António Resende, de Setúbal, também com 88 pontos mas com o orçamento mais caro, num onze com seis jogadores do Gil Vicente.