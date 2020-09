Qual é a tática preferida na Liga Record? Inscreva-se!

Em cada edição da Liga Record, existe sempre o debate sobre qual a melhor estratégia para conquistar os muitos prémios que o jogo interativo do nosso jornal tem para oferecer. Há quem defenda que o mais seguro é investir no capítulo defensivo com jogadores das melhores equipas e, por consequência, mais caro; outros consideram mais sábio desembolsar grande parte do orçamento nos craques do ataque. A única garantia é que... não há uma resposta certa.





Para quem é novo naou quer simplesmente refrescar as regras, lembramos as táticas que pode construir com a sua equipa. Naturalmente, só tem hipótese de utilizar um guarda-redes, mas a defesa já apresenta mais amplitude de movimentos, uma vez que pode ir dos três aos cinco defesas. No meio-campo, repete-se a dose, sendo que tem sempre de ter um mínimo de três médios e um máximo de cinco. No ataque, a fórmula é diferente, com o mínimo de um dianteiro e um máximo de três.Desta forma, tanto podemos estar a falar, por exemplo, de um 3x5x2, de um 4x3x3 ou de um 5x4x1. A chave está em conseguir encontrar, jornada após jornada, a melhor fórmula!