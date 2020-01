Rafa 'explode' com apenas 15 toques

A grande figura da jornada na Liga Record foi Rafa, autor de um bis em Alvalade diante do Sporting. Não só deu a vitória ao Benfica como foi o MVP da ronda, somando 14 pontos, isto num jogo em que entrou aos 74 minutos. Ainda assim, para percebermos exatamente o que o internacional português fez, utilizámos os dados da Opta para analisar o seu rendimento.





Rafa precisou apenas depara fazer a diferença, o que dá quase um ponto do nosso jogo interativo por toque. Além disso, fez bom proveito dos, enquanto tentou, com uma percentagem de. No último terço, a percentagem de pontaria no passe foi deTal como iremos fazer a cada segunda-feira, deixamos aqui dados da ronda em discussão referentes a outros jogadores que estejam em destaque.Toques - 54Remates - 2Remates à baliza - 1Passes - 26Percentagem de acerto do passe - 57,7Oportunidades criadas - 2Toques - 54Remates - 1Remates à baliza - 1Dribles completados - 3Passes - 38Percentagem de acerto de passe - 63,2Toques - 46Remates - 1Remates à baliza - 1Passes - 31Percentagem de acerto de passe - 83,9Percentagem de acerto de passe no meio-campo adversário - 75