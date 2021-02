Raúl Silva foi o jogador da semana da Liga Record

Raúl Silva, defesa do Sp. Braga, é o Jogador da Semana da 13ª ronda da Liga Record.





O jogador brasileiro destacou-se ao marcar no terreno do Moreirense, golo que acabou com qualquer dúvida em relação ao vencedor do dérbi minhoto pois foi o terceiro dos arsenalistas no expressivo 4-0 aos cónegos.