Reforço mais valioso do Benfica chegou de Espanha

Para se preparar para a nova edição da Liga Record, há que conhecer bem as caras novas no campeonato. Começamos pelos reforços do Benfica, a equipa que mais abriu os cordões à bolsa para investir no mercado de transferências. No topo está um avançado que veio de Espanha: Darwin, claro, ele que reforçou os encarnados depois de alinhar no Almería.





O uruguaio custa 6,5 milhões no jogo interativo do nosso jornal, sendo ligeiramente mais caro do que Everton, que surge como avançado a 6 milhões. Nesta lista, nota para o facto de Vertonghen fechar o pódio avaliado em 5 milhões, o mesmo preço de Rúben Dias.Darwin - Avançado - 6,5 milhõesEverton - Avançado - 6 milhõesVertonghen - Defesa - 5 milhõesWaldschmidt - Avançado - 4 milhõesPedrinho - Avançado - 4 milhões