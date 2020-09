O FC Porto defende o título de campeão nacional mas, pelo menos para já, os principais reforços... foram os jogadores que não saíram do Estádio do Dragão. Isto porque são apenas quatro as caras novas dos azuis e brancos, também a pensar na Liga Record.





O mais caro no jogo interativo do nosso jornal é Evanilson, avançado brasileiro que chegou do Fluminense. O dianteiro custa 4,5 milhões, sendo que procura um lugar no onze de Sérgio Conceição. Quem também luta no ataque azul e branco é Taremi que, depois de brilhar no Rio Ave, tem um valor de 3,5 milhões naEvanilson - Avançado - 4,5 milhõesTaremi - Avançado - 3,5 milhõesZaidu - Defesa - 1,5 milhõesCarraça - Defesa - 750 mil