Reinaldo Ventura ataca sem medo com a sua equipa na Liga Record

Campeão do Mundo e da Europa de hóquei em patins, Reinaldo Ventura foi um dos decacampeões pelo FC Porto e não esconde a sua preferência na hora de apontar o próximo campeão nacional de futebol. "Pelo meu coração, será o FC Porto", conta-nos sem hesitar. "Mas temos de ter noção de que o Benfica se reforçou muito, e que vai ser o principal candidato, a par do FC Porto, a ganhar o título este ano", ressalva no arranque de conversa com o nosso jornal.

De regresso a Portugal – e ao Óquei de Barcelos – depois de três anos em Itália, o hoquista, de 42 anos, confessa que o futebol transalpino não o cativava. "Não é um estilo que me agrade muito e via muito pouco", refere, apontando a uma mentalidade defensiva. Nada a ver, portanto, com o seu onze para a Liga Record.

A aposta é, curiosamente, num... 3x3x4. Bem sabemos que essa tática não seria válida se Reinaldo Ventura entrasse mesmo no jogo interativo do nosso jornal, mas abrimos a exceção para a aceitar neste exercício. Até porque o craque do hóquei em patins olha para o plantel num sentido ‘prático’. "Posso sofrer golos, mas hei de marcar mais", exulta, justificando a sua escolha com boa disposição. "A minha SAD deu-me pouco dinheiro, 34 milhões, para fazer uma equipa melhor", graceja. "Tentei arranjar um equilíbrio de qualidade, experiência e fazer uma equipa que seria sempre competitiva", explica, ele que apostou em Alex Telles numa altura em que o brasileiro ainda vestia de azul e branco.

Certo é que Reinaldo Ventura não esconde que sente falta das emoções da bancada, muitas vezes entre os Super Dragões. "Tenho muitas saudades de ir ao futebol. Estive fora do país e não tive oportunidade de acompanhar o meu clube, mas espero que esta fase passe, para poder voltar", aponta. "Ia sempre com um grupo de amigos. Fazíamos questão de socializarmos um pouco antes, e depois íamos apoiar o nosso clube", recorda a figura do hóquei em patins.