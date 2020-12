Ricardo Ferreira: «Um dia podia bater certo»

Ricardo Ferreira venceu o prémio semanal da 7ª ronda da Liga Record e vai receber um vale RP de 250 euros. Uma vitória conquistada no desempate após acabar com 88 pontos com a equipa Ric_VSC_89, vencendo depois por ter um orçamento mais baixo do que o adversário.

Curiosamente, o vencedor conseguiu bater a concorrência utilizando apenas jogadores do seu clube do coração. Uma opção que Ricardo Ferreira explicou. “Na compra de três equipas, recebi uma de oferta. Nessa decidi apostar apenas em jogadores do Vitória. Pensei que numa jornada em que os candidatos ao título não fizessem grandes resultados e o Vitória ganhasse por três ou quatro, podia ganhar. Um dia podia bater certo e foi agora”, resumiu.

O adepto vitoriano está satisfeito com a classificação da equipa mas não tanto com as exibições. “O Vitória está bem classificado e não tem jogado bem. Mas pelo menos está lá para cima na tabela. Na época passada marcava mais golos mas a classificação não era tão boa”, analisou.