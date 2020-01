Sem grande surpresa, o jogador mais valioso da 15ª jornada (11ª ronda de competição da Liga Record) esteve na goleada (7-1) do Sp. Braga ao Belenenses SAD. Ricardo Horta assinou um bis no triunfo esclarecedor dos minhotos e mereceu a distinção com 17 pontos no jogo interativo do nosso jornal.