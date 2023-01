Ricardo Serra: «Francisco Geraldes é aposta top»

É opção recorrente quando escala as suas equipas e foi ‘trunfo de ouro’ para Ricardo Serra ganhar o primeiro prémio da 16ª jornada da2022/23, com os mesmos 86 pontos que Samuel Joaquim e Paulo Coelho: Francisco Geraldes, mesmo estando em dúvida para a receção do Estoril ao Casa Pia, brilhou e contribuiu com 15 pontos a troco do investimento de 500 mil euros, sendo determinante no desempate."Tem sido sempre nas minhas equipas, mesmo quando estava no Rio Ave. É um médio de muita qualidade, que não foi bem aproveitado pelo Sporting e é uma aposta top", defende o segurança de 33 anos da região de Coimbra. Adepto do FC Porto, Ricardo Serra explica ainda a escolha de dois dos ‘seus’ dragões e de um rival, que implicaram um investimento mais avultado: "O Galeno também foi importante [deu nove pontos], porque é um avançado que nem sempre marca e fez dois golos. Otávio e Gonçalo Ramos são jogadores que escolho sempre , porque rendem pelos menos 4 ou 5 pontos, pela sua regularidade [o médio do FC Porto valeu oito pontos, o avançado do Benfica 16].