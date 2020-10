Ricardo Silva lança candidatura aos prémios finais

Ricardo Silva vai apostar forte na Liga Record 2020/21. O concorrente de Viseu, campeão do nosso concurso na época 2018/19, título premiado com um automóvel, quer voltar a entrar na corrida aos prémios finais e, a poucos dias do início da prova, lança a candidatura.





"Vou apostar mais forte esta época. Quando ganhei estava a jogar com oito equipas, agora vou escrever umas 23, vou é precisar de arranjar tempo para tomar conta de todas", diz Ricardo Silva.O treinador de bancada já tem a tática para ir a jogo esta época e não se importa de partilhar com a concorrência. "Vou fazer 18 com as defesas de cada clube. Assim, as equipas que não sofrerem golos dão logo boa pontuação. Algumas serão claramente para jogar para os prémios semanais. Depois, as que estiverem melhor classificadas, aposto para os finais.", explica.Na época passada, Ricardo Silva ainda esteve na corrida mas acabou por não conseguir lutar até ao fim. "A jornada em que o Paulinho fez o hat-trick [contra o P. Ferreira] acabou comigo, na minha equipa estava no banco. Quem o tinha a capitão fez logo uns 50 pontos. Mas fiquei em segundo na Champions, que liderei muito tempo, é mais um objetivo para esta época", avisa o concorrente.