Rodrigo Pinho é o Jogador da Semana da 20ª ronda da Liga Record, correspondente à 23ª jornada da Liga NOS. O avançado do Marítimo voltou a ser titular, depois de muito tempo lesionado, e decidiu o dérbi madeirense com dois golos no terreno do Nacional (2-1). Com o bónus, Rodrigo Pinho somou 17 pontos.