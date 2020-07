Ronda com três prémios semanais

Manuel Góis teve uma jornada de sonho na Liga Record, pois venceu três prémios semanais, 1º, 2º e 12º, que lhe permitem receber 425 euros em vales da Rádio Popular. O concorrente de Beja falou-nos desta vitória.

"Foi uma boa semana, com três prémios. Esta época já tinha conseguido um 5º lugar nos semanais, mas ganhar a semana foi a primeira vez que consegui", conta Manuel Góis, revelando a aposta num onze com seis bracarenses: "Tenho diversas equipas, algumas com muitos jogadores do Braga; nesta tinha o ataque todos deles e o facto de ter o Paulinho a capitão fez a diferença: só com ele foram 48 pontos."

O treinador de bancada é um veterano da Liga Record. "Jogo desde o início, no tempo em que as substituições eram pelo telefone. Cheguei a ganhar um relógio. Agora jogo mais para os semanais, até porque jogo em duas Ligas privadas, com amigos, mas esta época não correu muito bem, vou ter de pagar."