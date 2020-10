Ryan Gauld oferece vitória a João Monteiro

Ryan Gauld, médio do Farense, foi o jogador decisivo na primeira ronda da Liga Record 2020/21. O jogador escocês somou 3 pontos no concurso e foi ele quem ofereceu a vitória no prémio semanal a João Monteiro, de Paião, Figueira da Foz.

O triunfo é fácil de explicar. O vencedor apostou no onze que está aqui ao lado e totalizou 89 pontos, enquanto Roberto Fernandes, de Negrelos, Porto, escolheu Sauer, do Boavista, que somou dois pontos. O resto das equipas são exatamente iguais, até com o mesmo capitão, Waldschmidt - dobra a pontuação para 28 pontos - e com Jorge Jesus como treinador. Com um equilíbrio destes, a Liga Record 2020/21 promete!