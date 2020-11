Sandro Rodrigues: «Não quero pagar o cabrito»

Após 26 anos a participar na Liga Record, Sandro Rodrigues ganhou finalmente um prémio semanal. O concorrente de Lousada não aposta muito forte, mas acaba por ter duas preocupações na gestão das equipas.

"Entro sempre com quatro, desde o início do concurso, e nunca tinha vencido. Calhou agora, nesta jornada correu tudo bem. O problema é que também estou numa liga privada, em que participamos 22 amigos. Nessa estou em último e não quero pagar o cabrito no final da época", explicou. A vitória ficou a dever-se à aposta nos leões. "Até sou portista, mas este plantel é à base do Sporting. Na equipa que tenho do FC Porto não estou tão bem", rematou.