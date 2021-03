Seferovic e Inácio valem conquista semanal

A equipa vencedora da 21ª ronda da Liga Record, referente à 24ª jornada da Liga NOS, mostra que as rivalidades ficam fora do campo na hora de disputar o jogo interativo do nosso jornal.





Basta ver que José Matos, o melhor treinador de sofá desta semana, teve Gonçalo Inácio (15 pontos) e Seferovic (14, por ter sido aposta como capitão) como as principais figuras a caminho de um total de 82 pontos.

Na equipa ‘Bairro Académico FC’ também houve espaço para um dragão (Sérgio Oliveira), bem como para três elementos do Paços de Ferreira (Fernando Fonseca, Bruno Costa e Douglas Tanque). Escolhas que valeram o primeiro prémio por... um ponto!