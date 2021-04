Com o Benfica a golear (5-0) no terreno do Paços de Ferreira, o herói foi Seferovic, que brilhou com dois golos e duas assistências. O avançado foi um autêntico canivete suíço e somou 17 pontos na Liga Record, que lhe valeram a distinção de Jogador da Semana na 26ª jornada da Liga NOS.