Seis clubes ajudam na vitória de António Panão

António Panão é o vencedor do prémio semanal da 2ª ronda da Liga Record 2020/21. O concorrente de Formoselha, Montemor-o-Velho, somou 88 pontos com a equipa ‘Os vilões’ e venceu com uma vantagem de três pontos sobre Luís Amaro. Pelo triunfo, António Panão vai receber um vale de 250 euros da RP.

A vitória do concorrente de Formoselha tem uma curiosidade: foi conseguida com um onze formado por jogadores de seis clubes, algo pouco habitual entre os vencedores semanais.

Na classificação acumulada da Liga Record, Fernando Marques, de Almada, é agora o líder, com dois pontos de avanço.