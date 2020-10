Sem espaço para os cinco primeiros

Como não poderia deixar de ser, João Tralhão voltou a aceitar o nosso desafio para eleger um onze para a Liga Record. E a verdade é que o treinador, de 40 anos, não quis ter somente a limitação do orçamento para este ‘exercício’ do jogo interativo do nosso jornal, que arranca a valer já na quarta jornada da Liga NOS. É que Tralhão assumiu que não podia escolher nenhum jogador de uma equipa que tenha ficado nos cinco primeiros lugares do campeonato da temporada passada: em causa estão FC Porto, Benfica, Sp. Braga, Sporting e Rio Ave.

Claro que o técnico, que fez praticamente toda a carreira nos escalões de formação do Benfica, escolheu vários jogadores que já orientou – apostou em seis, mas tantos mais acabaram por ficar de fora –, logo a começar por Bruno Varela, agora no V. Guimarães, na baliza. Já na defesa, Rafael Ramos e Fábio Cardoso tiveram influência de Tralhão nos escalões jovens, enquanto Yohan Tavares e Verdonk merecem a confiança para este onze da Liga Record.

Já o meio-campo a três só tem um ‘intruso’. Falamos de Francisco Ramos, uma vez que João Tralhão não tem receio de apostar em Guga, David Tavares e Nuno Santos para fortalecer o sector intermédio, no apoio a dois jogadores que lhe enchem as medidas: Ricardo Quaresma e Brayan Riascos.

“Poderia criar quatro ou cinco onzes! Felizmente, temos muito talento na Liga. Muitos deles conheço muito bem. Respeito o meu critério de não selecionar jogadores das cinco equipas mais bem classificadas da temporada anterior. É uma equipa equilibrada entre jovens talentos e jogadores talentosos experientes. Um onze que me permite jogar numa ideia de jogo ofensiva e equilibrada defensivamente”, conta-nos Tralhão, satisfeito com uma equipa de orçamento acessível e cheia de potencial. Resta saber se este misto de miúdos e graúdos daria bom resultado na ação real da Liga NOS.